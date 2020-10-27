В Стокгольме торжественно открыли "Золотой мост"

В столице Швеции открыли "Золотой мост" - новый мост для автомобильного трафика, велосипедистов и пешеходов, который соединит Старый город с южным островом Сьодермальм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мост получил название "Золотого" за свой особый цвет, а построен он из стали. Его длина составляет 140 метров, ширина - 45 метров, а вес - 3700 тонн.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Конструкции моста были изготовлены в Китае компанией CRSBG - одной из крупнейших в мире, специализирующихся на таком строительстве, - и привезены в Стокгольм на корабле весной 2020 года.

Церемония открытия моста состоялась в воскресенье, 25 октября. Король Карл XVI Густав, принцесса Виктория и ее дочь принцесса Эстель торжественно перерезали символическую золотую ленту, а затем пешком первыми пересекли мост. Их сопровождала группа детей - воспитанников местных спортивных клубов.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Из-за эпидемии коронавируса других зрителей было немного.

С понедельника 26 октября мост частично открылся для движения, но пока со значительными ограничениями. Для различных видов транспорта и пешеходов выделены отдельные полосы.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Мост является частью большого инфраструктурного проекта, который предусматривает кардинальное обновление района Слуссен - важного транспортного хаба Стокгольма. Среди прочего, новая планировка уменьшит интенсивность движения автотранспорта и повысит безопасность и удобство для велосипедистов и пешеходов.

Окончательное завершение строительства ожидается в 2025 году.