Посольства РФ та Румунії у Кишиневі обмінялися випадами щодо історії Другої світової

Посольства Росії та Румунії у Кишиневі обмінялися гострими заявами щодо ролі Румунії у Другій світовій війні у зв’язку з промовою румунського посла Даніеля Іоніти до Дня румунської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

23 жовтня, у День румунської армії, під час урочистостей на Почесному кладовищі героїв румунської армії у селі Мана Оргіївського району посол сказав, що "румунські солдати, які полягли на цій землі, боролися за об’єднання країни, за справедливість і свободу, за цей шматок землі між Прутом і Дністром, який належав Румунії за підсумками угоди від 2018 року та був відірваний від тіла нашої країни внаслідок сумнозвісного Пакту Ріббентропа-Молотова".

За кілька днів посольство РФ у Кишиневі заявило, що "спантеличене" словами румунського посла про те, що румунські солдати загинули, "звільняючи Бессарабію від радянської окупації", та наголосило, що йдеться про війська режиму Іона Антонеску.

"Слуги нацистського злочинця Антонеску, чиї дії засудив Нюрнберзький та Бухарестський трибунали, і пам’ять якого закликають "ніколи не забувати" румунські дипломати, справді залишили спадок, який важко забути. Нащадки десятків тисяч вбитих та замордованих агресорами Антонеску та його ката Алексіану мешканців Молдови навряд чи забудуть ці злочини фашиствуючих негідників, які вони виправдовують "боротьбою за об’єднання", - заявило посольство РФ.

На додачу посольство згадало участь румунських військових у війні нацистської Німеччини з СРСР, у тому числі під Сталінградом та у блокаді Ленінграду.

Румунське посольство відреагувало наступного дня, зазначивши, що "не здивоване" такими заявами і не хоче бути втягнуте у "провокативні" суперечки в передвиборчий період, та назвало "цинічними" спроби політизувати це питання.

"Румунія застосовує європейський підхід у науковому дослідженні та викладанні історії, а також у тому, щоб визнавати та публічно засуджувати жахіть минулого, та отримала визнання за такі численні конкретні кроки на європейському та світовому рівні - за визнання минулого, за дослідження Голокосту і вшанування його жертв, за впровадження законодавства щодо антисемітизму, погодженого з Міжнародним альянсом пам’яті Голокосту під час румунського головування в цій організації", - заявили у посольстві Румунії в Кишиневі.

Нагадаємо, наступної неділі, 1 листопада, у Молдові відбудуться президентські вибори.



