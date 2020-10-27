Посольства РФ и Румынии в Кишиневе обменялись выпадами по истории Второй мировой

Посольства России и Румынии в Кишиневе обменялись острыми заявлениями о роли Румынии во Второй мировой войне в связи с речью румынского посла Даниэля Иониты ко Дню румынской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

23 октября, в День румынской армии, во время торжеств на Почетном кладбище героев румынской армии в селе Мана Оргеевского района, посол сказал, что "румынские солдаты, которые погибли на этой земле, боролись за объединение страны, за справедливость и свободу, за это кусок земли между Прутом и Днестром, который принадлежал Румынии по итогам соглашения от 2018 года и был оторван от тела нашей страны в результате печально известного Пакта Риббентропа-Молотова ".

Через несколько дней посольство РФ в Кишиневе заявило, что "озадачено" словами румынского посла о том, что румынские солдаты погибли, "освобождая Бессарабию от советской оккупации", и отметило, что речь идет о войсках режима Иона Антонеску.

"Слуги нацистского преступника Антонеску, чьи действия осудил Нюрнбергский и Бухарестский суды, и память которого призывают" никогда не забывать "румынские дипломаты, действительно оставили наследство, которое трудно забыть. Потомки десятков тысяч убитых и замученных агрессорами Антонеску и его палача Алексиану жителей Молдовы вряд ли забудут эти преступления фашиствующих негодяев, которые они оправдывают "борьбой за объединение", - заявил посольство РФ.

В дополнение посольство вспомнило участие румынских военных в войне нацистской Германии с СССР, в том числе под Сталинградом и в блокаде Ленинграда.

Румынское посольство отреагировало на следующий день, отметив, что "не удивлено" такими заявлениями и не хочет быть втянутым в "провокационные" споры в предвыборный период, и назвало "циничными" попытки политизировать этот вопрос.

"Румыния применяет европейский подход в научном исследовании и преподавании истории, а также в том, чтобы признавать и публично осуждать ужасы прошлого, и получила признание за такие многочисленные конкретные шаги на европейском и мировом уровнях - за признание прошлого, за исследования Холокоста и чествование его жертв, за внедрение законодательства об антисемитизме, согласованного с Международным альянсом памяти Холокоста во время румынского председательства в этой организации", - заявили в посольстве Румынии в Кишиневе.

Напомним, в следующее воскресенье, 1 ноября, в Молдове пройдут президентские выборы.