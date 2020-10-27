Продажі швейцарського шоколаду різко знизилися через пандемію COVID-19

Продажі швейцарського шоколаду впали на 14,3% за перші вісім місяців цього року через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Продажі впали головним чином тому, що ресторани, готелі та туристи купували менше швейцарського шоколаду. Шоколад з альпійської країни відомий такими брендами, як Lindt і Toblerone.

Зниження було ще більш помітним в останні чотири місяці звітного періоду, склавши 21,5%, причому постраждали як внутрішні продажі, так і експорт, заявили в галузевій асоціації Chocosuisse у вівторок.

Більше 70% швейцарського шоколаду експортується, причому бізнес особливо постраждав цього літа через спад у сфері подорожей і туризму, повідомила асоціація, в число членів якої входять Barry Callebaut і Lindt & Spruengli.

"На цих важливих ринках не видно жодного відновлення навіть у довгостроковій перспективі", - зазначили в Chocosuisse.

За вісім місяців внутрішні продажі швейцарського шоколаду також впали, в той час як імпорт шоколаду, виробленого за кордоном, збільшився, заявила Асоціація, критикуючи високі ціни на сировину в Швейцарії через "протекціоністське регулювання".

У 2019 році обсяг продажів шоколадної промисловості Швейцарії склав 1,787 мільярда швейцарських франків (1,97 мільярда доларів).