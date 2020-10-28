Глава Євроради закликав країни ЄС створити "союз тестів і вакцин"

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські країни до активізації європейських дій щодо боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у листі-запрошенні до лідерів країн ЄС на саміт, який відбудеться 29 жовтня в форматі відеоконференції.

"Друга хвиля COVID-19 зараз йде на нас. Знову вся Європа відчуває її вплив. Протягом кількох тижнів ситуація переросла від тривожної до небезпечної. Ми повинні уникнути трагедії.", - написав Мішель.

Глава Євроради наголосив, що країни ЄС повинні найближчим часом домовитися про сумісність мобільних застосунків з відстеження контактів, які також гарантували б конфіденційність, і досягти консенсусу з загальних правил тестування, самоізоляції і карантину.

"Друга основа стратегії, яку необхідно реалізувати, - це вакцини. Європа перебуває в авангарді видатних зусиль, які зроблені в цій галузі на світовому рівні. І цим вона займалася не тільки заради себе, а й на благо всього світу", - зазначив Мішель.

Також він зазначив про необхідність доповнити систему тестування окрім ПЛР-тестів проведенням антигенних тестів, які - хоча в даний час вважаються менш надійними - є більш ефективними, даючи результати протягом 15 хвилин.

"А отже, вони роблять швидшим та простішим ідентифікацію у великих масштабах осіб, які є носіями вірусу та заразними, зокрема, коли вони хворіють безсимптомно", - зазначив він.