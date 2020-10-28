Глава Евросовета призвал страны ЕС создать "союз тестов и вакцин"

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал европейские страны к активизации европейских действий по борьбе с вирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в письме-приглашении к лидерам стран ЕС на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции.

"Вторая волна COVID-19 сейчас идет на нас. Опять вся Европа испытывает ее влияние. В течение нескольких недель ситуация переросла от тревожной до опасной. Мы должны избежать трагедии", - написал Мишель.

Глава Евросовета подчеркнул, что страны ЕС должны в ближайшее время договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

"Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, - это вакцины. Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые сделаны в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только ради себя, но и на благо всего мира", - отметил Мишель.

Также он отметил необходимость дополнить систему тестирования кроме ПЦР-тестов проведением антигенных тестов, - хотя они в настоящее время считаются менее надежными - но могут быть более эффективными, давая результаты в течение 15 минут.

"А значит, они делают быстрым и простым идентификацию в больших масштабах лиц, являющихся носителями вируса и заразными, в частности, когда болезнь протекает бессимптомно", - отметил он.