В Італії поширення коронавірусу знову досягло рівня епідемії в усіх регіонах

Епідемія коронавірусу в даний час широко поширена по всій Італії і більше не локалізована.

Про це заявив президент Національного інституту охорони здоров'я Сільвіо Брусаферро на слуханнях в Комітеті Сенату з гігієни і здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Індекс Rt, який описує швидкість поширення вірусу, дає уявлення про зростання, яке ми переживаємо, він у всіх регіонах більше 1 і в багатьох набагато перевершує цей рівень", - сказав Брусаферро.

За його словами, після літнього періоду з обмеженою кількістю інфекцій і періоду вересня з невеликим і поступовим зростанням, за останні два тижні почалося різке збільшення нових випадків.

"Середній вік інфікованих становить сьогодні близько 40 років, в піковий період навесні було - 60-70 років. У літній період близько 30 років", - сказав він.

Також Брусаферро розповів, що повідомлення про можливе зараження Covid, відправлені через спеціальний додаток Immuni, майже подвоїлися за тиждень: з 19 485 - 20 жовтня до 36 231 - 26 жовтня.

Кількість завантажень додатка для відстеження інфекцій на 25 жовтня досягла 9,36 мільйона, що на 300 тисяч більше, ніж станом на 19 жовтня.

Нагадаємо, в Італії 27 жовтня за добу коронавірусом заразилися майже 22 тисячі людей – це найбільше з початку епідемії.