У Литві на два тижні скасовують всі заходи і зібрання

У середу уряд Литви прийняв рішення щодо додаткових обмежень - цього разу на два тижні скасували всі заходи та зібрання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У підготовленому МВС Литви проєкті постанови сказано, що Європейський центр профілактики і контролю захворювань зазначає: "обмеження заходів як в приміщеннях, так і на вулиці, допомагає знизити можливість зараження коронавірусу в групах людей, тому рекомендується при будь-якому рівні захворювання".

Згідно з проєктом, виняток складають наступні заходи і збори: похорони, спортивні заходи без глядачів, культурні заходи в закритому просторі, якщо кількість людей обмежена до 200, дотримується дистанція, люди знаходяться в масках, учасників перевіряють, реєструють, дозволяють перебувати тільки на сидячих місцях, на відкритому просторі можуть проходити заходи за участю не більше 400 осіб, що дотримують дистанцію.

Нові правила набудуть чинності у п'ятницю.

У Литві в останні тижні відзначається сильне зростання нових випадків коронавірусу, за оновленими даними, захворюваність становить 168,2 випадки на 100 000 осіб.