В Литве на две недели отменяют все мероприятия и собрания

В среду правительство Литвы приняло решение о дополнительных ограничениях - на этот раз на две недели отменили все мероприятия и собрания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В подготовленном МВД Литвы проекте постановления сказано, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает: "ограничение мер как в помещениях, так и на улице помогает снизить возможность заражения коронавирусом в группах людей, поэтому рекомендуется при любом уровне заболевания".

Согласно проекту, исключение составляют следующие мероприятия и собрания: похороны, спортивные мероприятия без зрителей, культурные мероприятия в закрытом пространстве, если количество людей ограничено до 200, придерживается дистанция, люди находятся в масках, участников проверяют, регистрируют, позволяют находиться только на сидячих местах на открытом пространстве могут проходить мероприятия с участием не более 400 человек, соблюдающих дистанцию.

Новые правила вступят в силу в пятницу.

В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса, по обновленным данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 000 человек.