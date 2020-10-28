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Суд Амстердама задовольнив запит України про відвід судді у справі "скіфського золота"

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Кулеба заявив про важливу перемогу України після рішення суду про "скіфське золото"

Середа, 28 жовтня 2020, 15:51

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на об’єктивний розгляд справи "скіфського золота" після рішення суду в Амстердамі про відвід судді на вимогу України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важлива перемога у справі "скіфського золота". Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного з суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд і перемогу справедливості", - заявив Кулеба. 

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Суд Амстердама задовольнив запит України про відвід судді у справі "скіфського золота"

28 жовтня стало відомо, що апеляційна палата суду Амстердама задовольнила клопотання України проти одного з суддів.

Україна просила про відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчили про упередженість судді та його зв'язок з Росією.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

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Кулеба МЗС
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