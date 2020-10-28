Кулеба заявил о важной победе Украины после решения суда о "скифском золоте"

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на объективное рассмотрение дела "скифского золота" после решения суда в Амстердаме об отводе судьи по требованию Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Важная победа в деле "скифского золота". Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина и дальше будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости", - заявил Кулеба.

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28 октября стало известно, что апелляционная палата суда Амстердама удовлетворила ходатайство Украины против одного из судей.

Украина просила об отводе судьи в связи с выявлением дополнительных материалов, что, по ее мнению, свидетельствовали о предвзятости судьи и его связях с Россией.

Напомним, 14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

В январе 2017 крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.