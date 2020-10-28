У Франції половину місць в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом

У Франції зростає кількість інфікованих коронавірусом, які потрапляють до реанімації, також зафіксовано найвищий рівень летальних випадків з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Станом на вівторок 2909 пацієнтів з Covid-19 були госпіталізовані в реанімацію, проти 2761 напередодні,

Поточна потужність відділень інтенсивної терапії, які приймають не тільки пацієнтів з коронавірусом, становить близько 5800 ліжок. Це означає, що половина ліжок, що зараз доступні у Франції, зайнята важкими випадками коронавірусу.

Кількість смертей у лікарнях, пов’язаних із цією хворобою, зросла до 292 за день, загальна кількість загиблих перевищила 35 000 з початку епідемії. Також у будинках для престарілих та соціальних медичних закладах підтверджені 235 випадків смерті, внаслідок чого загальна кількість смертей за добу склала 527, що є найвищим показником з квітня.

Загальна кількість госпіталізацій також продовжує зростати. 18 955 пацієнтів з Covid-19 перебували у лікарні у вівторок проти 17 761 напередодні.

Крім того, кількість підтверджених позитивних випадків зросла більш ніж на 33 000 за 24 години. У неділю Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.