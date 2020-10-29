Франция усилила карантин: все по домам, рестораны закрыты, передвижение ограничено

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в специальном обращении, которое транслировали национальные телеканалы.

С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.

"Как можно дольше оставайтесь дома. Уважайте правила", - призвал Макрон соотечественников.

Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых".

Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

Макрон заявил, что даже при ограничительных мерах в отделениях интенсивной терапии вскоре будет около 9 тысяч инфицированных.

"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому ", - сказал президент.

По данным Министерства здравоохранения Франции в среду был подтверждено 36 437 новых случаев коронавируса, на 3 тысячи больше, чем днем ранее. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.