У Сербії затвердили новий уряд, змінився глава МЗС

Парламент Сербії в середу ввечері проголосував за новий уряд країни, прем’єр-міністр Ана Брнабич зберегла посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Окрім Брнабич також залишаться працювати в уряді міністр фінансів Сініша Малі та міністр охорони здоров’я Златібор Лончар.

Міністром закордонних справ буде Нікола Селакович, який до цього часу працював в офісі президента Александара Вучича генеральним секретарем.

Колишні очільники міністерства оборони та міністерства внутрішніх справ помінялися місцями: ексглава Міноборони Александар Вулін тепер буде обіймати посаду міністра внутрішніх справ, тоді як ексглава МВС Небойша Стефанович очолить оборонне відомство.

Загалом новий Кабінет міністрів має 21 міністерство та двох міністрів без портфелів. Половина нового складу кабінету – це люди, які до того не обіймали керівних посад в уряді, і майже половина міністрів - 11 з 23 - це жінки.