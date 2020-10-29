В Сербии утвердили новое правительство, сменился глава МИД

Парламент Сербии в среду вечером проголосовал за новое правительство страны, премьер-министр Ана Брнабич сохранила должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Кроме Брнабич также останутся работать в правительстве министр финансов Синиша Мали Александара Вучичу генеральным секретарем.

Бывшие руководители министерства обороны и министерства внутренних дел поменялись местами: экс-глава Минобороны Александар Вулин теперь будет занимать должность министра внутренних дел, тогда как экс-глава МВД Небойша Стефанович возглавит оборонное ведомство.

В целом новый Кабинет министров насчитівает 21 министерство и двух министров без портфелей.

Половина нового состава кабинета - это люди, которые раньше не занимали руководящих должностей в правительстве, и почти половина министров - 11 из 23 - женщины.