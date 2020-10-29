У ЄС закликали сторони конфлікту у Карабаху повернутися до перемовин про "тишу"

У Європейському Союзі назвали "неприйнятним" зрив вже третього перемир’я щодо війни у Нагірному Карабаху та жертви серед цивільного населення, закликавши сторони до перемовин.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС вважає неприйнятним, що вже після трьох домовленостей про припинення вогню, досягнутих за посередництва Росії, Франції та США, бої у Карабаху та довкола нього тривають, і все більше новин про постраждалих цивільних осіб", - заявив він.

Петер Стано наголосив, що сторони мають зобов’язання про захист цивільного населення згідно з міжнародним гуманітарним правом.

""ЄС закликає невідкладно повернутися до грунтовних перемовин про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху, як про це останній раз домовилися 25 жовтня у Вашингтоні", - додав речник.

Нагадаємо, 26 жовтня, Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні третьої домовленості про перемир’я, досягненого за посередництва США, одразу після його початку.