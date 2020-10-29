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В ЕС призвали стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам о перемирии

Четверг, 29 октября 2020, 09:30

В Европейском Союзе назвали "неприемлемым" срыв уже третьего перемирия в Нагорном Карабахе и жертвы среди гражданского населения, призвав стороны к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил спикер Европейской службы внешних дел Петер Стано.

"ЕС считает неприемлемым, что уже после трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при посредничестве России, Франции и США, бои в Карабахе и вокруг него продолжаются, и все больше новостей о пострадавшем гражданском населении", - заявил он.

Петер Стано отметил, что стороны обязаны защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

"ЕС призывает безотлагательно вернуться к основательным переговорам о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, как об этом последний раз договорились 25 октября в Вашингтоне", - добавил он.

Напомним, 26 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении третьего соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве США, сразу после его начала.

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