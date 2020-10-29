Кулеба пояснив, чому Будапештський меморандум не гарантував Україні захисту

Глава МЗС України пояснив, чому, на його думку, Будапештський меморандум і не міг гарантувати безпеки України та над чим слід працювати, щоб бути здатними захищати себе.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Дмитро Кулеба заявив на пресконференції 29 жовтня.

"Потрібно чітко розуміти, що жоден документ сам по собі не вирішує проблему безпеки України. Ситуація набагато складніша - безпека країни є результатом комплексу факторів.

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Найкращим гарантом нашої безпеки є спроможні Збройні сили, дипломатична робота, стійке суспільство та потужні союзники. Це чотири елементи, з яких в сукупності складається наша безпека", - зазначив Кулеба.

Він додав, що надалі плануються міжнародні візити і контракти, які допоможуть зміцнювати ці компоненти безпеки, і ці питання будуть "серед постійних пріоритетів" діяльності МЗС.