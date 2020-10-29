Кулеба объяснил, почему Будапештский меморандум не гарантировал Украине защиты

Глава МИД Украины объяснил, почему, по его мнению, Будапештский меморандум и не мог гарантировать безопасность Украины и над чем следует работать, чтобы иметь возможность защищать себя.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции 29 октября.

"Нужно четко понимать, что ни один документ сам по себе не решает проблему безопасности Украины. Ситуация намного сложнее - безопасность страны является результатом комплекса факторов.

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Лучшим гарантом нашей безопасности являются боеспособные Вооруженные силы, дипломатическая работа, устойчивое общество и мощные союзники. Это четыре элемента, из которых в совокупности складывается наша безопасность", - отметил Кулеба.

Он добавил, что в дальнейшем планируются международные визиты и контракты, которые помогут укреплять эти компоненты безопасности, и эти вопросы будут "среди постоянных приоритетов" деятельности МИД.