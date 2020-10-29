Британські депутати подали позов проти Джонсона через реакцію на втручання РФ у вибори

Група британських опозиційних депутатів подала позов проти прем'єр-міністра Бориса Джонсона у зв'язку з тим, що, за їхніми словами, він не зміг захистити право суспільства на вільні і справедливі вибори після звинувачень у втручанні Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У парламентському звіті, опублікованому в липні, йдеться про те, що уряд не зміг з'ясувати, чи втручалася Росія в референдум 2016 року про членство в ЄС, і рекомендовано спецслужбам продовжити розслідування.

Уряд Джонсона негайно відкинув цю рекомендацію і заявив, що не заспокоювався з приводу "постійної і значної загрози", що виходить від Росії. Росія заперечує будь-яке втручання.

Судовий позов ставить під сумнів відповідь Джонсона і вимагає судового перегляду, стверджуючи, що уряд порушив право на вільні вибори, закріплене в Європейській конвенції про права людини.

"На карту поставлені суверенітет і безпека нашої країни, а також цілісність нашої демократії, і не можна допустити, щоб цей уряд навмисне закрив очі без заперечень", - сказала Керолайн Лукас, одна з шести депутатів, які подали позов.

Юридична фірма, що представляє депутатів, заявила, що вони просять суд втрутитися, щоб переконатися, що уряд виконав свої "юридичні зобов'язання щодо незалежного розслідування достовірних тверджень про російське втручання і адекватного захисту майбутніх виборів від іноземного втручання".

Варто зазначити, що звіт щодо впливу Росії був готовий ще минулого року, однак його публікація кілька разів відкладалося, зокрема, у зв’язку з позачерговими виборами у грудні 2018 року, що викликало критику на адресу уряду Бориса Джонсона.