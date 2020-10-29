Британские депутаты подали иск против Джонсона из-за реакции на вмешательство РФ в выборы

Группа британских оппозиционных депутатов подала иск против премьер-министра Бориса Джонсона в связи с тем, что, по их словам, он не смог защитить право общества на свободные и справедливые выборы после обвинений во вмешательстве России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В парламентском отчете, опубликованном в июле, говорится, что правительство не смогло выяснить, вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года о членстве в ЕС, и рекомендовано спецслужбам продолжить расследование.

Правительство Джонсона немедленно отвергло эту рекомендацию и заявило, что не успокаивалось по поводу "постоянной и значительной угрозы", исходящей от России. Россия отрицает какое-либо вмешательство.

Судебный иск ставит под сомнение ответ Джонсона и требует судебного пересмотра, утверждая, что правительство нарушило право на свободные выборы, закрепленное в Европейской конвенции о правах человека.

"На карту поставлены суверенитет и безопасность нашей страны, а также целостность нашей демократии, и нельзя допустить, чтобы это правительство умышленно закрыло глаза без возражений", - сказала Кэролайн Лукас, одна из шести депутатов, подавших иск.

Юридическая фирма, представляющая депутатов, заявила, что они просят суд вмешаться, чтобы убедиться, что правительство выполнило свои "юридические обязательства относительно независимого расследования достоверных утверждений о российском вмешательстве и адекватной защите будущих выборов от иностранного вмешательства".

Стоит отметить, что отчет о влиянии России был готов еще в прошлом году, однако его публикация несколько раз откладывалось, в частности, в связи с внеочередными выборами в декабре 2018 года, что вызвало критику в адрес правительства Бориса Джонсона.