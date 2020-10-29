Депутат Європарламенту оголосив голодування через незгоду з бюджетом ЄС

Депутат Європейського парламенту від Франції П'єр Ларрутуру оголосив голодування на знак протесту проти бюджетної угоди ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Високопоставлений французький депутат вимагає від ЄС введення податку на фінансові ринки і протестує проти бюджетних планів, які скорочують фінансування програм в галузі охорони здоров'я, досліджень і зміни клімату.

"Моя мета - не померти, а уникнути мільйонів смертей… Якщо немає фінансування, немає і угоди", - заявив депутат виданню.

У липні європейські лідери погодили семирічний бюджет ЄС обсягом 1,82 трильйона євро і пакет заходів з відновлення економіки після пандемії. Але Європейський парламент незадоволений декількома аспектами угоди, зокрема, відсутністю надійного механізму для покарання за порушення верховенства права національними столицями і скороченнями деяких програм.

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Депутати Європарламенту також хочуть скласти остаточний графік введення податку на фінансові транзакції - це те, що Європейська комісія вперше запропонувала зробити в 2011 році. Ларрутуру сказав, що податок, який, на думку його прихильників, забезпечить більш справедливий внесок фінансового сектора в податкові надходження, принесе 50 євро мільярд на рік.

"Є щось непристойне в тому, щоб сказати, що немає грошей на охорону здоров'я, лікарні і клімат, коли фінансові ринки ніколи не були на такому високому рівні", - сказав Ларрутуру, який як доповідач з питань річного бюджету ЄС на 2021 рік відповідає за проведення ключових законів через парламент.

Він звинуватив Раду ЄС, а також свою власну країну Францію в тому, що вони заблокували пропозицію, яка вже багато років обговорюється. Столиці ЄС послідовно чинили опір введенню таких механізмів збору доходів у масштабах всього ЄС, щоб зберегти прямий контроль над оподаткуванням.