Депутат Европарламента объявил голодовку из-за несогласия с бюджетом ЕС

Депутат Европейского парламента от Франции Пьер Ларрутуру объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Французский депутат требует от ЕС введения налога на финансовые рынки и протестует против бюджетных планов, которые сокращают финансирование программ в области здравоохранения, исследований и изменения климата.

"Моя цель - не умереть, а избежать миллионов смертей... Если нет финансирования, нет и соглашения", - заявил депутат изданию.

В июле европейские лидеры согласовали семилетний бюджет ЕС объемом 1,82 триллиона евро и пакет мер по восстановлению экономики после пандемии. Но Европейский парламент недоволен несколькими аспектами соглашения, в частности, отсутствием надежного механизма для наказания за нарушение верховенства права национальными столицами и сокращениями некоторых программ.

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Депутаты Европарламента также хотят составить окончательный график введения налога на финансовые транзакции - это то, что Европейская комиссия впервые предложила сделать в 2011 году. Ларрутуру сказал, что налог, который, по мнению его сторонников, обеспечит более справедливый вклад финансового сектора в налоговые поступления, принесет 50 миллиардов евро в год.

"Есть что-то неприличное в том, чтобы сказать, что нет денег на здравоохранение, больницы и климат, когда финансовые рынки никогда не были на таком высоком уровне", - сказал Ларрутуру, который как докладчик по вопросам годового бюджета ЕС на 2021 год отвечает за проведение ключевых законов через парламент.

Он обвинил Совет ЕС, а также свою собственную страну Францию ​​в том, что они заблокировали предложение, которое уже много лет обсуждается. Столице ЕС последовательно сопротивлялись введению таких механизмов сбора доходов в масштабах всего ЕС, чтобы сохранить прямой контроль над налогообложением.