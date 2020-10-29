Столичний регіон Іспанії закрили на два найближчі вікенди

Влада громади Мадрида закрила столичний регіон у найближчі вихідні і свята.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Я розпорядилася про закриття Мадрида протягом найближчих довгих вихідних з нагоди Дня всіх святих, але тільки на необхідну кількість днів. Те саме буде і в наступні вихідні" - заявила глава громади Ісабель Діас Аюсо.

Жителі Мадрида не зможуть залишити територію своєї громади 30,31 жовтня, 1 та 2 листопада, а також 7-9 листопада.

За словами глави Мадрида, метою закриття регіону є запобігання "масовим рухам" під час двох найближчих довгих вихідних у зв'язку зі святами. 1 листопада в Іспанії відзначається День всіх святих, понеділок оголошений вихідним, 9 листопада відзначається День покровительки Мадрида Альмудени, який є вихідним в столичному регіоні.

Згідно з королівським указом про надзвичайний стан, громади можуть закрити свої території, але мінімальний термін закриття складає сім днів. Аюсо надіслала листа прем’єру Педро Санчесу. У ньому вона просить змінити це положення, щоб скласти свій план закриття по днях, а не по тижнях, як зазначено в указі.