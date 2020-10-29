Столичный регион Испании закрыли на два ближайших уик-энда

Власти общины Мадрида закрыли столичный регион на ближайшие выходные и праздники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Я распорядилась о закрытии Мадрида в течение ближайших длинных выходных по случаю Дня всех святых, но только на необходимое количество дней. То же будет и в следующие выходные", - заявила глава общины Исабель Диас Аюсо.

Жители Мадрида не смогут покинуть территорию своей общины 30,31 октября, 1 и 2 ноября, а также 7-9 ноября.

По словам главы Мадрида, целью закрытия региона является предотвращение "массовым движениям" во время двух ближайших длинных выходных в связи с праздниками. 1 ноября в Испании отмечается День всех святых, понедельник объявлен выходным, 9 ноября отмечается День покровительницы Мадрида Альмудена, который является исходным в столичном регионе.

Согласно королевскому указу о чрезвычайном положении, общины могут закрыть свои территории, но минимальный срок закрытия составляет семь дней. Аюсо направила письмо премьеру Педро Санчесу. В нем она просит изменить это положение, чтобы составить свой план закрытия по дням, а не по неделям, как отмечено в указе.