У Франції після двох терактів за день затримали ще одного чоловіка з ножем

У французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, перед цим у Франції сталися дві ножові атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Поліція заарештувала чоловіка, озброєного ножем, прямо посеред вулиці в четвер вранці. Цей чоловік був заарештований на вулиці Віктора Гюго у 2-му окрузі Ліона.

Чоловік був затриманий, коли збирався сісти в трамвай, озброєний ножем з лезом в кілька десятків сантиметрів. Ніхто не постраждав.

Ця людина, що народилася в 1994 році і афганського походження, відома своєю психіатричною історією.

Чоловік сказав поліцейським, що чув голоси, які наказували йому вбивати.

Нагадаємо, нападник з ножем вбив трьох людей в церкві у французькому місті Ніцца в четвер. Особу зловмисника поки що не встановлено.

Мер Ніцци заявив, що в самому серці базиліки Нотр-Дам відбувся терористичний акт. Прокуратура по боротьбі з тероризмом почала розслідування вбивства.

На додачу в ході окремого інциденту французька поліція в четвер застрелила нападника в Авіньйоні на південному сході країни.

Після цього прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосив найвищий рівень терористичної загрози в країні.