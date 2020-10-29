Франція оголосила найвищий рівень терористичної загрози

Після смертельної атаки в церкві Ніцци прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосив найвищий рівень терористичної загрози в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Кастекс засудив "боягузливий і варварський вчинок, який засмутив всю країну".

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За словами прем'єра, найвищий рівень терористичної загрози поширюється на всю територію держави. У Франції він активується у разі неминучої загрози терористичного акту або відразу після того, як теракт був скоєний.

Нагадаємо, нападник з ножем вбив трьох людей в церкві у французькому місті Ніцца в четвер. Особу зловмисника поки що не встановлено.

Мер Ніцци заявив, що в самому серці базиліки Нотр-Дам відбувся терористичний акт. Прокуратура по боротьбі з тероризмом почала розслідування вбивства.

На додачу в ході окремого інциденту французька поліція в четвер застрелила нападника в Авіньйоні на південному сході країни.

Крім того, в саудівському місті Джидді напали на охоронця французького консульства. Підозрюваний був затриманий, а охоронець доставлений в лікарню.