Во Франции после двух терактов за день задержали еще одного мужчину с ножом

Во французском Лионе задержали мужчину с ножом, перед этим во Франции произошли две ножевые атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Полиция арестовала мужчину, вооруженного ножом, прямо посреди улицы в четверг утром. Этот человек был арестован на улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона.

Мужчина был задержан, когда собирался сесть в трамвай, вооруженный ножом с лезвием в несколько десятков сантиметров. Никто не пострадал.

Этот человек, родившийся в 1994 году и афганского происхождения, известен своей психиатрической историей.

Мужчина сказал полицейским, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать.

Напомним, нападавший с ножом убил трех человек в церкви во французском городе Ницца в четверг. Личность злоумышленника пока не установлена.

Вдобавок в ходе отдельного инцидента французская полиция в четверг застрелила нападавшего в Авиньоне на юго-востоке страны.

После этого премьер-министр Жан Кастекс объявил наивысший уровень террористической угрозы в стране.