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Українку з Латвії позбавили привілеїв за антиукраїнську діяльність - посольство

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:07

Національна комісія України з питань закордонних українців 27 жовтня позбавила статусу закордонного українця Ларису Давиденко, керівника товариства "Світанок" у Латвії, через її діяльність, яка суперечить національним і безпековим інтересам України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило посольство України у Латвії на своїй Facebook-сторінці.

"Таким чином посвідчення закордонного українця Лариси Давиденко, на підставі якого вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, є недійсним і підлягає поверненню до посольства України в Латвії", - заявили у дипвідомстві.

Посольство пояснило це рішення тим, що Давиденко "відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів "руського міру", які стали її глибоким внутрішнім переконанням". 

26 липня Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у місті Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії. У посольстві вважають, що таким чином вона прославляла збройні сили країни-агресора. 

Посвідчення закордонного українця є документом, що видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією. Окрім права на безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, документ дає можливість навчання у закладах вищої освіти України за кошти державного бюджету,  можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання, можливість набуття  громадянства  України в порядку, встановленому законом. 

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