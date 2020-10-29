Українку з Латвії позбавили привілеїв за антиукраїнську діяльність - посольство

Національна комісія України з питань закордонних українців 27 жовтня позбавила статусу закордонного українця Ларису Давиденко, керівника товариства "Світанок" у Латвії, через її діяльність, яка суперечить національним і безпековим інтересам України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило посольство України у Латвії на своїй Facebook-сторінці.

"Таким чином посвідчення закордонного українця Лариси Давиденко, на підставі якого вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, є недійсним і підлягає поверненню до посольства України в Латвії", - заявили у дипвідомстві.

Посольство пояснило це рішення тим, що Давиденко "відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів "руського міру", які стали її глибоким внутрішнім переконанням".

26 липня Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у місті Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії. У посольстві вважають, що таким чином вона прославляла збройні сили країни-агресора.

Посвідчення закордонного українця є документом, що видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією. Окрім права на безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, документ дає можливість навчання у закладах вищої освіти України за кошти державного бюджету, можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання, можливість набуття громадянства України в порядку, встановленому законом.