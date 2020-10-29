Каталонія оголосила про закриття регіону на 15 днів

Уряд Каталонії оголосив про закриття регіону на 15 днів у зв’язку з коронавірусом, починаючи з 30 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Уряд автономії на чолі з Пере Арагонесом попросив громадян про "соціальну зупинку" в якості стримуючої дамби проти пандемії, а також видав декрет про карантин вихідного дня з 6.00 п'ятниці до 6.00 понеділка . Тільки ті люди, які потребують поїздок по роботі або для навчання, невідкладної медичної допомоги або догляду за залежними людьми, зможуть виходити з дому.

У виняткових випадках пересування між населеними пунктами одного регіону буде дозволено для відвідування кладовищ 31 жовтня і 1 листопада.

Каталонський уряд також погодився закрити спортивні зали і скасувати спортивні заходи, в тому числі тренування. Культурна діяльність також припиняється, за винятком музеїв або бібліотек.

Також уряд продовжив дію рішення про закриття для публіки барів і ресторанів, ухваленого два тижні тому. Також будуть і далі закриті торгові центри за винятком продовольчих магазинів.

Поки каталонська влада не розглядає питання про закриття шкіл та університетів, але віртуальні заняття будуть пріоритетними в старших класах закладів середньої освіти. Університети продовжать викладати більшість предметів в електронному вигляді.