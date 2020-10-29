Каталония объявила о закрытии региона на 15 дней

Правительство Каталонии объявило о закрытии региона на 15 дней в связи с коронавирусом, начиная с 30 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Правительство автономии во главе с Пере Арагонесом попросило граждан о "социальной остановке" в качестве сдерживающей дамбы против пандемии, а также издало декрет О карантине выходного дня с 6.00 пятницы до 6.00 понедельника . Только те люди, которые нуждаются в поездках по работе или для учебы, неотложной медицинской помощи или ухода за зависимыми людьми, смогут выходить из дома.

В исключительных случаях передвижение между населенными пунктами одного региона будет разрешено для посещения кладбищ 31 октября и 1 ноября.

Каталонский правительство также согласилось закрыть спортивные залы и отменить спортивные мероприятия, в том числе тренировки. Культурная деятельность также прекращается, за исключением музеев или библиотек.

Также правительство продлило действие решения о закрытии для публики баров и ресторанов, принятого две недели назад. Также будут и дальше закрыты торговые центры за исключением продовольственных магазинов.

Пока каталонская власть не рассматривает вопрос о закрытии школ и университетов, но виртуальные занятия будут приоритетными в старших классах учреждений среднего образования. Университеты продолжат преподавать большинство предметов в электронном виде.