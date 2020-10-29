Президент Болгарії пішов на самоізоляцію після контакту з коронахворим

Президент Болгарії Румен Радев самоізолювався після того, як його генеральний секретар отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румен Радев буде продовжувати виконувати свої обов'язки дистанційно, повідомила в четвер канцелярія президента.

Болгарія закрила університети, середні школи та нічні клуби на два тижні в рамках заходів, спрямованих на стримування сплеску нових випадків захворювання COVID-19.

У четвер балканська країна з населенням 7 мільйонів осіб повідомила про новий щоденний рекорд у 2760 випадків зараження. З березня був зафіксований 45 461 випадок коронавірусу, і 1197 осіб померли.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов і глава Центрального банку Димитар Радев також знаходяться в самоізоляції після позитивного тесту на інфекцію.