Президент Болгарии пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Президент Болгарии Румен Радев самоизолировался после того, как его генеральный секретарь получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румен Радев будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно, сообщила в четверг канцелярия президента.

Болгария закрыла университеты, средние школы и ночные клубы на две недели в рамках мер, направленных на сдерживание всплеска новых случаев заболевания COVID-19.

В четверг балканская страна с населением 7 млн человек сообщила о новом ежедневном рекорде в 2760 случаев заражения. С марта был зафиксирован 45 461 случай коронавируса и 1197 человек умерли.

Премьер-министр Бойко Борисов и глава Центрального банка Димитар Радев также находятся в самоизоляции после положительного теста на инфекцию.