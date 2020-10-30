Теракт в Ницце: нападавший убил служителя церкви и обезглавил женщину

Человек, который совершил нападение с ножом в церкви в Ницце, обезглавил одну из жертв, а при нем нашли три ножа и Коран.

Эту информацию подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рикар сказал на пресс-конференции в Ницце, что нападавший приехал в город поездом в четверг утром и пошел в церковь, где ударил ножом и убил 55-летнего пономаря и отрезал голову 60-летней женщине.

Он также зарезал ножом 44-летнюю женщину, которая убежала в соседнее кафе, где подняла тревогу перед смертью.

Затем прибыла полиция, которая пыталась задержать нападавшего, кричавшего "Аллах Акбар", и выстрелила и ранила его. Подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

"У нападавшего мы обнаружили Коран и два телефона, а также нож, который использовался для преступления - 30 см длиной с лезвием 17 см. Мы также нашли сумку, которую оставил злоумышленник. Рядом с этой сумкой были два ножа, которые не использовались при нападении", - сказал Рикар.

Он также подтвердил информацию СМИ, подозреваемым в нападении был мужчина из Туниса 1999 года рождения, который прибыл в Европу 20 сентября через Лампедузу, итальянский остров у Туниса, который является главным пунктом высадки мигрантов из Африки.

Источник в службе безопасности в Тунисе и источник из французской полиции назвали подозреваемого Брахимом Ауисауи.