В ЕС осуждают провокации Эрдогана, но не будут обсуждать санкции до декабря

Лидеры ЕС осуждают недавние провокации президента Турции, но по крайней мере до декабря меры против него обсуждать не планируют.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеовстречи лидеров ЕС 29 октября.

По его словам, лидеры возмущены провокациями и риторикой Эрдогана и считают ее недопустимой, однако какие-либо меры против Турции не планируют обсуждать до саммита в декабре.

Во время предыдущей встречи в начале октября в ЕС решили готовиться к лучшему и худшему варианту развития отношений с Турцией. "Пока Турция не демонстрирует готовности двигаться по позитивному сценарию. Мы вернемся к этому вопросу в декабре", - сказал Шарль Мишель.

На прошлой неделе Эрдоган предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить психику" из-за его отношения к мусульманскому меньшинству. Так он отреагировал на заявление Макрона, что Франция не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда, и обещание решительных мер против радикальных исламистов в стране после последних терактов.

Франция после этого отозвала посла в Анкаре для консультаций.

В последующие дни "масла в огонь" подлила карикатура сатирического журнала Charlie Hebdo на Эрдогана. Президент Турции подал на редакцию в суд.

Кроме того, Эрдоган решил судиться с одним из нидерландских депутатов, который также распространил карикатуру с ним. За депутата вступился премьер Марк Рютте.

Еще перед этим отношения Франции и всего ЕС с Турцией существенно ухудшились из-за разведки последней газовых месторождений в спорных водах Восточного Средиземноморья, а также роли Турции в войне в Карабахе, где она открыто поддерживает Азербайджан.

Греция и Кипр еще с лета требуют санкций ЕС против Анкары.