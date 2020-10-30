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Швеція посилила карантинні рекомендації для трьох регіонів, але не вдається до заборон

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 11:23

Швеція оприлюднила жорсткіші карантинні рекомендації для ще трьох регіонів у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рекомендації посилили у зв’язку зі зростанням кількості нових випадків та відсотка позитивних тестів серед усіх зроблених. 

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Мешканцям Стокгольма, Західного й Східного Веталанду наполегливо рекомендують уникати візитів до супермаркетів, музеїв, бібліотек, басейнів тощо - окрім необхідних походів за продуктами чи до аптеки.

Людей просять не організовувати вечірки з друзями та уникати тісного контакту з тими, з ким не проживають разом. 

Також радять утриматися від відвідин публічних заходів, концертів, спортивних тренувань тощо - за винятком дітей віком до 15 років, для них обмежувати заняття спортом не пропонують.

Магазини та спортивні центри у регіонах повинні подбати про те, щоб забезпечити людям можливість дотримуватися рекомендацій - обмежувати одночасну кількість відвідувачів.

Роботодавцям рекомендується забезпечити працівникам можливість дистанційної роботи, відкласти відрядження та очні наради. 

Державний епідеміолог Андерс Тегнелл, ідеолог шведського "експерименту" з відсутністю жорстких карантинних заборон, зазначає, що зараз шведи найчастіше заражаються коронавірусом від колег на роботі. 

Раніше такі рекомендації запровадили для Уппсали і Сконе. 

Шведські рекомендації не є юридично зобов’язуючими - за порушення не передбачено штрафів, вони розраховані на особисту відповідальність людей.

28-29 жовтня приріст нових випадків у Швеції вперше з червня встановив нові рекорди, найвищий - близько 2800 заражень за добу. Населення країни - близько 10,2 млн.

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Швеція
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