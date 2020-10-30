Швеция усилила карантинные рекомендации для трех регионов, но не вводит запретов

Швеция обнародовала жесткие карантинные рекомендации еще для трех регионов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Рекомендации усилили в связи с ростом количества новых случаев и процента положительных тестов среди всех сделанных.

Жителям Стокгольма, Западного и Восточного Веталанда настоятельно рекомендуют избегать визитов в супермаркеты, музеев, библиотек, бассейнов и т.д. - кроме необходимых походов за продуктами или в аптеку.

Людей просят не организовывать вечеринки с друзьями и избегать тесного контакта с теми, с кем не проживают вместе.

Также советуют воздержаться от посещения публичных мероприятий, концертов, спортивных тренировок и т.д. - за исключением детей в возрасте до 15 лет, для них ограничивать занятия спортом не предлагают.

Магазины и спортивные центры в регионах должны позаботиться о том, чтобы обеспечить людям возможность следовать рекомендациям - ограничивать одновременное количество посетителей.

Работодателям рекомендуется обеспечить работникам возможность дистанционной работы, отложить командировки и очные совещания.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, идеолог шведского "эксперимента" с отсутствием жестких карантинных запретов, отмечает, что сейчас шведы чаще всего заражаются коронавирусом от коллег на работе.

Ранее такие рекомендации ввели для Уппсалы и Сконе.

Шведские рекомендации не являются юридически обязывающими - за нарушение не предусмотрено штрафов, они рассчитаны на личную ответственность людей.

28-29 октября прирост новых случаев коронавируса в Швеции впервые с июня установил новые рекорды, самый высокий - около 2800 заражений в сутки. Население страны - около 10,2 млн человек.