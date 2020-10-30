У Нідерландах планують розтягнути вибори до парламенту на три дні через пандемію

Уряд Нідерландів готує пропозицію про проведення парламентських виборів у березні наступного року протягом трьох днів, замість одного, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На виборах в Палату представників (нижня палата парламенту) виборці в кожному муніципалітеті зможуть прийти на обмежену кількість виборчих дільниць з 15 березня.

Офіційна дата виборів - 17 березня, але, згідно з пропозицією Гааги, уряд хоче розподілити потік виборців на три дні через коронавірусну кризу і, таким чином, також захистити вразливі групи.

Таким чином, пропонується організувати голосування з 15 по 17 березня. Крім того, розглядається можливість, щоб виборці, які проживають в Нідерландах, голосували поштою.

Віцепрем'єрка Кайса Оллонгрен, яка займається підготовкою пропозицій, сьогодні заявила, що серйозно ставиться до "роздільного голосування" і голосуванню поштою і що необхідні неординарні заходи, але, за її словами, остаточних рішень з цього приводу поки немає.

Оллонгрен додала, що вибори пройдуть за особливих обставин. "І ми дійсно хочемо, щоб люди просто голосували, а виборці та члени виборчих дільниць відчували себе в безпеці", - сказала вона.

Ймовірно, наступного тижня вона відправить лист в нижню палату парламенту з конкретними пропозиціями.