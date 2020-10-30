В Нидерландах планируют растянуть выборы в парламент на три дня из-за пандемии

Правительство Нидерландов готовит предложение о проведении парламентских выборов в марте следующего года в течение трех дней, вместо одного, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

На выборах в Палату представителей (нижняя палата парламента) избиратели в каждом муниципалитете смогут прийти на ограниченное количество избирательных участков с 15 марта.

Официальная дата выборов - 17 марта, но, согласно предложению Гааги, правительство хочет распределить поток избирателей на три дня из коронавирусной кризис и, таким образом, также защитить уязвимые группы.

Таким образом, предлагается организовать голосование с 15 по 17 марта. Кроме того, рассматривается возможность, чтобы избиратели, проживающие в Нидерландах, голосовали по почте.

Вице-премьер Кайса Оллонгрен, которая занимается подготовкой предложений, сегодня заявила, что серьезно относится к "раздельному голосованию" и голосованию по почте и какие необходимы неординарные меры, но, по ее словам, окончательных решений по этому поводу пока нет.

Оллонгрен добавила, что выборы пройдут при особых обстоятельствах. "И мы действительно хотим, чтобы люди просто голосовали, а избиратели и члены избирательных участков чувствовали себя в безопасности", - сказала она.

Вероятно, на следующей неделе она отправит письмо в нижнюю палату парламента с конкретными предложениями.