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На борту затриманої яхти в Албанії було двоє українців - МЗС

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:15

Міністерство закордонних справ України заявило, що на борту затриманої в Албанії яхти були двоє українців і двоє росіян. 

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України в коментарі УНІАН, пише "Європейська правда". 

"Щодо затримання яхти в Албанії. За інформацією посольства України в Албанії, на борту яхти перебували двоє громадян України та двоє громадян Росії", - йдеться у повідомленні. 

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При цьому ці громадяни не є затриманими. 

"Албанські компетентні органи здійснюють перевірку документів та обставин незаконного перетину яхтою кордону Албанії. До посольства громадяни України, які перебували на затриманій яхті, не зверталися", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що посольство України вживає заходів для з‘ясування обставин інциденту і встановлення контакту з громадянами України для надання їм необхідної консульської допомоги.

Раніше ЗМІ повідомили, що в албанському порту Вльора затримали яхту, на якій перебувають чотири громадяни України. Повідомлялось, що українців затримали за звинуваченням у порушенні албанського кордону. 

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МЗС Албанія
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