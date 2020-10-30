На борту затриманої яхти в Албанії було двоє українців - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило, що на борту затриманої в Албанії яхти були двоє українців і двоє росіян.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України в коментарі УНІАН, пише "Європейська правда".

"Щодо затримання яхти в Албанії. За інформацією посольства України в Албанії, на борту яхти перебували двоє громадян України та двоє громадян Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також У порту Албанії затримали яхту з українцями, звинувачують у порушенні кордону

При цьому ці громадяни не є затриманими.

"Албанські компетентні органи здійснюють перевірку документів та обставин незаконного перетину яхтою кордону Албанії. До посольства громадяни України, які перебували на затриманій яхті, не зверталися", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що посольство України вживає заходів для з‘ясування обставин інциденту і встановлення контакту з громадянами України для надання їм необхідної консульської допомоги.

Раніше ЗМІ повідомили, що в албанському порту Вльора затримали яхту, на якій перебувають чотири громадяни України. Повідомлялось, що українців затримали за звинуваченням у порушенні албанського кордону.