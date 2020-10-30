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У порту Албанії затримали яхту з українцями, звинувачують у порушенні кордону

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:44

В албанському порту Вльора затримали яхту, на якій перебувають чотири громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Українці подорожували з Туреччини до Чорногорії, але, за їхніми словами, в них закінчилось паливо.

Українців затримали за звинуваченням у порушенні албанського кордону. Поліція підозрює, що яхта могла використовуватися в кримінальних цілях.

Нагадаємо, Албанія впускає українських туристів без будь-яких карантинних заходів. При поверненні в Україну також не вимагається самоізоляції чи здачі тесту, оскільки Албанія знаходиться в "зеленому" списку МОЗ.

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