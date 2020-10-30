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На борту задержанной яхты в Албании было двое украинцев - МИД

Пятница, 30 октября 2020, 15:15

Министерство иностранных дел Украины заявило, что на борту задержанной в Албании яхты были двое украинцев и двое россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в комментарии УНИАН, пишет "Европейская правда".

"О задержании яхты в Албании. По информации посольства Украины в Албании, на борту яхты находились двое граждан Украины и двое граждан России", - говорится в сообщении.

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При этом эти граждане не являются задержанными.

"Албанские компетентные органы осуществляют проверку документов и обстоятельств незаконного пересечения яхтой границы Албании. В посольство граждане Украины, которые находились на задержанной яхте, не обращались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Украины принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента и установления контакта с гражданами Украины для предоставления им необходимой консульской помощи.

Ранее СМИ сообщили, что в албанском порту Влера задержали яхту, на которой находятся четверо граждан Украины. Сообщалось, что украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы.

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МИД Албания
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