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В Греции и Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения

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Появились видео разрушения домов в результате мощного землетрясения в Турции

Пятница, 30 октября 2020, 15:34

Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения, произошедшего сегодня в Турции и Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего свидетельств о значительных разрушениях публикуют из Турции, особенно из города Измир.

Вследствие подземных толчков море сначала отступило, посрывав с причалов яхты, а потом затопило улицы небольшим цунами.

Как уже сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу у восточного эгейского острова Самос в 13:51 по местному времени. Толчки ощущались и на материковой части Греции.

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