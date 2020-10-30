Появились видео разрушения домов в результате мощного землетрясения в Турции
Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения, произошедшего сегодня в Турции и Греции.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Больше всего свидетельств о значительных разрушениях публикуют из Турции, особенно из города Измир.
Τρομακτικές εικόνες από τη Σμύρνη.— Marka1 (@Marka149133376) October 30, 2020
Δειτε την κατάρρευση κτιρίου την ώρα του σεισμού
Συγκλονιστικό‼️‼️‼️😢#izmir #σεισμος #Σαμος pic.twitter.com/F8cEQyPWBs
#alphanews Κατέρρευσαν πολυκατοικίες στην Σμύρνη. #σεισμος #Σαμος #Σμυρνη pic.twitter.com/QSkLY4fTT1— ALPHA TV (@ALPHA_TV) October 30, 2020
Вследствие подземных толчков море сначала отступило, посрывав с причалов яхты, а потом затопило улицы небольшим цунами.
Olay çok ciddi pic.twitter.com/lePpkl6HUI— Alperen (@Alpern1991) October 30, 2020
HAPPENING NOW - The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
Как уже сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу у восточного эгейского острова Самос в 13:51 по местному времени. Толчки ощущались и на материковой части Греции.