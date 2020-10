Появились видео разрушения домов в результате мощного землетрясения в Турции

Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения, произошедшего сегодня в Турции и Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего свидетельств о значительных разрушениях публикуют из Турции, особенно из города Измир.

Вследствие подземных толчков море сначала отступило, посрывав с причалов яхты, а потом затопило улицы небольшим цунами.

HAPPENING NOW - The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk