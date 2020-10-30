Появились видео разрушения домов в результате мощного землетрясения в Турции

Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения, произошедшего сегодня в Турции и Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего свидетельств о значительных разрушениях публикуют из Турции, особенно из города Измир.

Вследствие подземных толчков море сначала отступило, посрывав с причалов яхты, а потом затопило улицы небольшим цунами.

Как уже сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу у восточного эгейского острова Самос в 13:51 по местному времени. Толчки ощущались и на материковой части Греции.