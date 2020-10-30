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Єврокомісія відкрила справу проти Естонії через збір грошей на російському кордоні

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:42

У зв'язку з тим, що Естонія як і раніше бере плату за бронювання місця в черзі і використання зони очікування на естонсько-російському кордоні, Єврокомісія порушила проти Таллінна адміністративне провадження за фактом порушення правил Шенгену.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У зв'язку з чинним законодавством про кордони Шенгенської зони, Естонія повинна скасувати додаткові умови, встановлені для перетину зовнішніх сухопутних кордонів при виїзді з ЄС, заявили в Єврокомісії.

В даний час Естонія вимагає, щоб пасажири, які бажають виїхати з ЄС, бронювали місце в черзі на перетин кордону і вносили плату за бронювання і використання зони очікування. У Шенгенському прикордонному кодексі міститься вичерпний перелік умов перетину кордону і контролю, застосовних до пасажирів, які залишають ЄС, і державам-членам не дозволяється накладати на них додаткові зобов'язання.

Комісія направила в Естонію офіційний лист в травні 2016 року і мотивований висновок в січні 2019 року. Отримана відповідь була незадовільною, і хоча деякі зміни в організації перетину кордону були відзначені під час візиту комісії на місце, правова ситуація не змінилася, вважають в Європейській комісії.

У зв'язку з цим у п'ятницю Єврокомісія направила естонській владі додатковий лист з офіційним повідомленням.

У Естонії є два місяці, щоб проінформувати Комісію про всі заходи, вжиті для належного виконання відповідних положень Шенгенського прикордонного кодексу. В іншому випадку Європейська комісія може розглянути можливість продовження адміністративної процедури.

За словами міністра внутрішніх справ Марта Хельме, поточна позиція Естонії полягає в тому, що вона не порушує правила Шенгенського кордону.

За його словами, послуги, про які йде мова, є заходами управління рухом в галузі транспорту.

"Вони не мають відношення до прикордонного контролю, патрулювання і спостереження. Таким чином, встановлені Естонією заходи і процедури не підпадають під дію правил Шенгенського кордону і не можуть суперечити цим правилам", - пояснив Хельме.

Плата за бронювання місця в черзі і обов'язкове проходження через зону очікування перед виїздом на автомобілі з Естонії в Росію діє з 2011 року.

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