Еврокомиссия открыла дело против Эстонии из-за сбора денег на российской границе

В связи с тем, что Эстония по-прежнему берет плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, Еврокомиссия возбудила против Таллинна административное производство по факту нарушения правил Шенгена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В связи с действующим законодательством о границах Шенгенской зоны, Эстония должна отменить дополнительные условия, установленные для пересечения внешних сухопутных границ при выезде из ЕС, заявили в Еврокомиссии.

В настоящее время Эстония требует, чтобы пассажиры, готовые уехать из ЕС, бронировали место в очереди на пересечение границы и вносили плату за бронирование и использование зоны ожидания. В Шенгенском пограничном кодексе содержится исчерпывающий перечень условий пересечения границы и контроля, применимых к пассажирам, покидающим ЕС, и государствам-членам запрещается вводить для них дополнительные обязательства.

Комиссия направила в Эстонию официальное письмо в мае 2016 года и мотивированное заключение в январе 2019 года. Полученный ответ был сочтен неудовлетворительным, и хотя некоторые изменения в организации пересечения границы были отмечены во время визита комиссии на место, правовая ситуация не изменилась, считают в Европейской комиссии.

В связи с этим в пятницу Еврокомиссия направила эстонской власти дополнительное письмо с официальным сообщением.

У Эстонии есть два месяца, чтобы проинформировать Комиссию обо всех мерах, принятых для надлежащего выполнения соответствующих положений Шенгенского пограничного кодекса. В противном случае Европейская комиссия может рассмотреть возможность продолжения административной процедуры.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, текущая позиция Эстонии состоит в том, что она не нарушает правила Шенгенской границы.

По его словам, услуги, о которых идет речь, являются мерами управления движением в области транспорта.

"Они не имеют отношения к пограничному контролю, патрулированию и наблюдению. Таким образом, установленные Эстонией меры и процедуры не подпадают под действие правил Шенгенского границы и не могут противоречить этим правилам", - пояснил Хельме.

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года.