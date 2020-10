Азербайджан показал последствия обстрела своего второго крупнейшего города

Азербайджан заявил, что в результате утреннего обстрела Гянджи, второго крупнейшего города в стране, пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Об этом заявляет Минобороны Азербайджана, пишет "Европейская правда".

Перед этим пресс-секретарь лидера самопровозглашенного Нагорного Карабаха утверждал, что объектом атаки был военный аэропорт.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле военных объектов в Гяндже является провокационной и ложной. В результате вражеского обстрела пострадало гражданское население, инфраструктура и древние исторические памятники", - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Сообщение сопровождается фото с последствиями обстрела.

Фото и видео разрушений опубликовал также советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

I talked to people in Ganja. Residents of Ganja are more than strong. Such irresponsible missile attack with cluster munitions from Armenia can in no way intimidate them. pic.twitter.com/CBwaHKueLB