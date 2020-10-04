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Азербайджан показал последствия обстрела своего второго крупнейшего города

Воскресенье, 4 октября 2020, 13:58

Азербайджан заявил, что в результате утреннего обстрела Гянджи, второго крупнейшего города в стране, пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Об этом заявляет Минобороны Азербайджана, пишет "Европейская правда".

Перед этим пресс-секретарь лидера самопровозглашенного Нагорного Карабаха утверждал, что объектом атаки был военный аэропорт.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле военных объектов в Гяндже является провокационной и ложной. В результате вражеского обстрела пострадало гражданское население, инфраструктура и древние исторические памятники", - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

 

Сообщение сопровождается фото с последствиями обстрела.

 

Фото и видео разрушений опубликовал также советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

Как уже сообщалось, утром 4 октября в самопровозглашенном Нарорном Карабахе заявили об обстреле столицы Степанакерта Азербайджаном, после чего лидер заявил, что армия будет атаковать военные объекты Азербайджана в крупных городах.

В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране, заявив, что обстрел совершили с территории Армении и что это "расширяет театр боевых действий".

Официальный Ереван отрицает, что этот и другие обстрелы осуществлялись с территории Армении.

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