Азербайджан показал последствия обстрела своего второго крупнейшего города

Азербайджан заявил, что в результате утреннего обстрела Гянджи, второго крупнейшего города в стране, пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Об этом заявляет Минобороны Азербайджана, пишет "Европейская правда".

Перед этим пресс-секретарь лидера самопровозглашенного Нагорного Карабаха утверждал, что объектом атаки был военный аэропорт.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле военных объектов в Гяндже является провокационной и ложной. В результате вражеского обстрела пострадало гражданское население, инфраструктура и древние исторические памятники", - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Сообщение сопровождается фото с последствиями обстрела.

Фото и видео разрушений опубликовал также советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев.

I talked to people in Ganja. Residents of Ganja are more than strong. Such irresponsible missile attack with cluster munitions from Armenia can in no way intimidate them. pic.twitter.com/CBwaHKueLB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Как уже сообщалось, утром 4 октября в самопровозглашенном Нарорном Карабахе заявили об обстреле столицы Степанакерта Азербайджаном, после чего лидер заявил, что армия будет атаковать военные объекты Азербайджана в крупных городах.

В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране, заявив, что обстрел совершили с территории Армении и что это "расширяет театр боевых действий".

Официальный Ереван отрицает, что этот и другие обстрелы осуществлялись с территории Армении.

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