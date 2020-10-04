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57-й день протестів у Білорусі: тисячі на вулицях Мінська, водомет і затримання

Неділя, 4 жовтня 2020, 15:40

У Мінську та інших містах Білорусі почався 57-й день протестів проти фальсифікації виборів та насильства силовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода" і TUT.BY.

Пообіді у різних районах Мінська почали збиратися невеликі групи протестувальників, рухаючись у центр Мінська.

 

Ще до початку акцій на проспекті Незалежності в центрі стояла техніка силовиків, закрили 7 центральних станцій метро. 

Спостерігаються перебої з мобільним інтернетом. Оператор А1 офіційно повідомив, що це пов’язано з "розпорядженням уповноважених державних органів". 

Близько 15 години на підходах до стели з боку проспекту Машерова, за підрахунками "Радіо Свобода", зібралися близько двох тисяч людей з прапорами. Ще одна велика колона рухається до проспекту Перемоги з боку Оперного театру. 

Як повідомляє TUT.BY, біля проспекті Незалежності проти людей застосували водомет.

 
 

Після цього почалися затримання.

Затримують людей і біля стели Перемоги. Правоохоронці у гучномовці заявляють, що зібрання несанкціоноване, кажуть також про заборону закривати обличчя масками, попри епідемію. 

Повідомляють також про щонайменш трьох затриманих у Городні, серед них і жінок. 

Також у Городні затримали двох журналісток - кореспондентку Tut.bу та "Народнай волі" Ольгу Камягіну та фотооператорку Катерину Гардзеєву. 

У Вітебську "для встановлення особи" затримали журналістку Тетяну Матвєєву та фотографа Олеся Пілецького.

У Гомелі центральні вулиці міста перекриті силовиками.

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