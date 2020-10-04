57-й день протестов в Беларуси: тысячи на улицах Минска, водомет и задержания

В Минске и других городах Беларуси начался 57-й день протестов против фальсификации выборов и насилия силовиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода" и TUT.BY.

После обеда в разных районах Минска начали собираться небольшие группы протестующих, двигаясь в центр.

Еще до начала акций на проспекте Независимости в центре стояла техника силовиков, закрыли 7 центральных станций метро.

Наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Оператор А1 официально сообщил, что это связано с "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Около 15 часов на подходах к стеле со стороны проспекта Машерова, по подсчетам "Радио Свобода", собрались около двух тысяч человек с флагами. Еще одна большая колонна движется к проспекту Победы со стороны Оперного театра.

Как сообщает TUT.BY, возле проспекта Независимости против людей применили водомет.

После этого начались задержания.

Задерживают людей и возле стеллы Победы. Правоохранители в громкоговорители заявляют, что собрание несанкционированное, говорят также о запрете закрывать лицо масками, несмотря на эпидемию.

Также сообщают о минимум трех задержанных в Городне. Кроме того, задержали двух журналисток - корреспондентку Tut.bу и "Народной воли" Ольгу Камягину и фотооператорку Екатерину Гардзееву.

В Витебске "для установления личности" задержали журналистку Татьяну Матвееву и фотографа Олеся Пилецкого.

В Гомеле центральные улицы города перекрыты силовиками.