Нова Каледонія на референдумі вдруге вирішила залишитись у складі Франції

Мешканці Нової Каледонії, згідно з попередніми результатами референдуму, вдруге проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Явка на референдумі склала 85,64%. Більшість людей, які взяли участь у голосуванні, дали заперечну відповідь на запитання "Чи бажаєте ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною?" - 53,26%, тоді як ствердно відповіли 46,74%.

Цього разу частка тих, хто не підтримує ідею незалежності, трохи менша, ніж за результатами попереднього референдуму. У 2018 році проти виходу зі складу Франції проголосували 56,67%.

"Каледонці підтвердили своє бажання залишити Нову Каледонію у складі Франції. Це знак довіри до Республіки. Я чую і голоси тих, хто висловився на підтримку незалежності. Разом ми побудуємо Нову Каледонію майбутнього", - відреагував на результати голосування президент Франції Еммануель Макрон.

Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. З 1998 року він є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.

Нумейська угода 1998 року передбачає можливість організації до трьох референдумів з питання про самовизначення Нової Каледонії. Другий і третій референдуми можуть бути організовані, якщо на першому місцеві жителі висловляться проти незалежності.

Якщо і цього разу прихильники незалежності не отримають перемоги на референдумі, не виключено, що через два роки буде організований третій референдум.