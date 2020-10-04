Новая Каледония на референдуме во второй раз решила остаться в составе Франции

Жители Новой Каледонии, согласно предварительным результатам референдума, снова проголосовали за то, чтобы остаться частью Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Явка на референдуме составила 85,64%. Большинство людей, принявших участие в голосовании, дали отрицательный ответ на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?" - 53,26%, тогда как утвердительно ответили 46,74%.

На этот раз доля тех, кто не поддерживает идею независимости, немного меньше, чем по результатам предыдущего референдума. В 2018 году против выхода из состава Франции проголосовали 56,67%.

"Каледонци подтвердили свое желание оставить Новую Каледонию в составе Франции. Это знак доверия Республике. Я слышу и голоса тех, кто высказался в поддержку независимости. Вместе мы построим Новую Каледонию будущего", - отреагировал на результаты голосования президент Франции Эммануэль Макрон.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году. С 1998 года является административно-территориальным образованием Франции.

Нумейские соглашения 1998 года предусматривает до трех референдумов по вопросу о самоопределении Новой Каледонии. Второй и третий референдумы могут быть организованы, если на первом местные жители выскажутся против независимости.

Если и на этот раз сторонники независимости не получат победы на референдуме, не исключено, что через два года будет организован третий референдум.